В биографии Филиппа Киркорова это уже не первый случай конфликта с журналистами.

Путинист Филипп Киркоров попал в очередной скандал. Он сорвался на журналистку и публично послал ее. Произошел инцидент во время того, как музыкант давал прессе комментарии. Видео публикуют росСМИ.

Вот такой диалог состоялся между Филиппом Киркоровым и журналисткой:

Видео дня

- Посещая разные города, есть у вас какая-то традиция, может, что-то привозите с собой на память, коллекционируете?

- Что только не коллекционировал. Но самое такое задержалось — это меню из ресторанов, разных, за эти годы.

- Тырите?

- А?

- Тырите?

- Пошла ты в ж*пу!

Позиция Киркорова о войне в Украине

Еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину Киркоров поддерживал путинский режим. После 24 февраля он также неоднократно высказывался в поддержку РФ и убийственной войны.

Также УНИАН писал, что Киркоров эпично испугался, когда ему прокричали "Слава Украине" в США.

Кроме того, во время летнего отдыха в Монако артиста-путиниста на улице встретили неравнодушные и сказали ему ехать в свой "засранск", а не разгуливать там, пока в Украине губят детей.

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