Участники от Украины Kalush Orchestra в случае победы на музыкальном конкурсе "Евровидение 2022" пообещали разыграть свою статуэтку и передать деньги на благотворительность. Об этом они написали в официальном Telegram-канале.
"Если выигрываем в финале Евровидения 2022, то разыграем статуэтку победителей на благотворительном аукционе, а деньги отдадим на нужды Украины", - сказали артисты.
Отметим, 10 мая состоялся первый полуфинал песенного конкурса Евровидение 2022. Kalush Orchestra, которые выступали под 6 номером, прошли в финал с песней "Stefania".
Букмекеры пророчат победу в этом году именно Украине.
Напомним, украинцы могут смотреть Евровидение в приложении "Дия".
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