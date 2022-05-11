Вырученные средства артисты планируют передать на нужды родной страны.

Участники от Украины Kalush Orchestra в случае победы на музыкальном конкурсе "Евровидение 2022" пообещали разыграть свою статуэтку и передать деньги на благотворительность. Об этом они написали в официальном Telegram-канале.

"Если выигрываем в финале Евровидения 2022, то разыграем статуэтку победителей на благотворительном аукционе, а деньги отдадим на нужды Украины", - сказали артисты.

Отметим, 10 мая состоялся первый полуфинал песенного конкурса Евровидение 2022. Kalush Orchestra, которые выступали под 6 номером, прошли в финал с песней "Stefania".

Букмекеры пророчат победу в этом году именно Украине.

Напомним, украинцы могут смотреть Евровидение в приложении "Дия".

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