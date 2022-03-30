Мастер из Ужгорода продает куклы в виде сувениров.

Мастер из Ужгорода Марина Федчик шьет куклы вуду "Путин", а затем продает их. Вырученные деньги она направляет Вооруженным силам Украины.

Интересно, что девушка шьет куклы вуду без лица президента РФ Владимира Путина, так как считает, что это было бы слишком много чести для него.

"Я увидела в интернете у одной из моих подружек-кукольницы, которая сделала это в один из первых дней, но у нее он был с вышитым лицом, похожий на Путина. А мне показалось, что это очень много для него чести. Поэтому я использую только основные пункты для куклы вуду, это образ и послание мироздания", – сказала женщина в комментарии "Суспильному".

Кроме того, женщина шьет куклы вуду "Путину", подвешивая его на украинский флаг.

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