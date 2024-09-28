Она также показала семейные архивные фото.

Украинская актриса Наталка Денисенко трогательно поздравила сына Андрея с днем рождения. Сегодня, 28 сентября, мальчику исполнилось 7 лет.

По случаю праздника она подарила подарок от себя и мужа Андрея Фединчика, который сейчас служит в ВСУ. А еще украсила шариками детскую комнату.

"Нашему с Андреем любимому сыночку 7 лет! Я до сих пор не могу поверить, что этот мальчик вырос внутри моего живота, родился и сейчас рассказывает мне свои мысли. Дети - это что-то невероятное! Андрей Андреевич Фединчик, наш Андрюша! Будь счастлив! Пусть у тебя будет легкая судьба. Ты такой интересный человек! Твой железный характер и чувствительность с нежностью - это какое-то особенное сочетание! Мы с папой любим тебя безгранично! Знай, что мы всегда рядом, знай, что вся наша любовь будет сопровождать тебя всегда. И в 7 лет и в 70", - трогательно написала актриса и показала недавнее видео, на котором они всей семьей играют дома.

Видео дня

Также Наталья опубликовала архивные фото с беременности. Она отметила, что тот период прошел для нее легко. Актрису постоянно поддерживал муж и был рядом в первые минуты рождения сына.

Напомним, недавно Наталка Денисенко поехала с сыном на море и рассказала об их отдыхе.

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