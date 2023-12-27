Он назвал себя трусом.

Ведущий программы "Кохання на виживання" и участник "Лиги смеха" Фима Константиновский рассказал, почему не решился вступить в ВСУ, чтобы защищать Украину на фронте.

В интервью YouTube-каналу "Розмова" он честно признался, что ему просто страшно ехать на передовую.

"Я, например, не на фронте, потому что мне е**ть как страшно. И я понимаю, что тем, кто там, тоже страшно. Когда пишут "А чего не на фронте?"… Я стараюсь делать столько, чтобы мне было не стыдно перед теми, кто сейчас находится на фронте. Помогать, насколько я могу. Просто каждый должен понимать, что когда он трус, как я, не готов пойти на фронт, не готов рисковать жизнью, тогда ты должен (помогать в тылу, - УНИАН)", - говорит Фима.

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Он добавил, что сейчас главной целью каждого человека должно быть то, чтобы он был полезен.

"Ты 100% не сделаешь даже подобное здесь в тылу, потому что ты, как минимум, здесь не потеряешь свою жизнь, но ты должен максимально приблизиться к тому, насколько ты можешь быть полезным. Сейчас быть полезным - это топ цель любого человека", - отметил ведущий.

Напомним, ранее Позитив рассказал, почему не на фронте, а также сказал, возьмет ли в руки оружие, если ему придет повестка.

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