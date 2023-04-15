Примадонна не планирует стареть и "уходить на покой".

Алла Пугачева, которой сегодня исполнилось 74 года, поделилась смелыми планами. Певицу поздравил с днем рождения российский артист Игорь Николаев, она ответила с юмором.

Так, композитор написал, что он обожал, обожает и будет обожать Примадонну. Он также перечислил свои песни, которые исполнила Пугачева.

"Спасибо за профессию, за все мои песни, которые вы спели душой и сердцем... Счастья и здоровья!" - написал Николаев.

Видео дня

Пугачева не стала игнорировать поздравление. Она прокомментировала пост Николаева и написала, что артисту стоит писать новые песни. Певица отметила, что планирует дожить до ста лет.

"Спасибо! Пиши к столетию. Не прогадаешь", - заявила Пугачева и оставила улыбающийся эмодзи.

День рождения Пугачевой

15 апреля Примадонна празднует свой 74-ый день рождения. Одним из первых певицу публично поздравил ее муж Максим Галкин. Он опубликовал милое видеопоздравление с архивными кадрами.

Также за день до дня рождения Пугачевой появилось новое интервью Тины Кароль, в котором она вспомнила о душевном разговоре с Примадонной. Оказалось, украинская певица виделась с артисткой в Израиле. Помимо этого, в честь дня рождения Пугачевой УНИАН собрал лучшие цитаты звезды о жизни, любви и творчестве.

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