Концерты Тины Кароль в Израиле состоялись в марте этого года.

Украинская певица Тина Кароль дала интервью молдавскому телеканалу TV8, где высказала свою позицию касательно артистов-молчунов. Звезда убеждена, что все, кто сейчас подло молчит о геноциде украинского народа, являются соучастниками убийств.

"Все артисты, которые молчат, даже украинские, которые находятся на территории РФ, они - убийцы", - высказалась исполнительница хита "Выше облаков".

Кароль также заговорила об Алле Пугачевой, ведь именно Примадонна в 2005 году в Юрмале наградила Тину авторским призом, после чего началась великая карьера украинки в шоу-бизнесе. Звезда призналась, что с поддержавшей Украину Аллой Борисовной контактировала, когда была в Израиле.

"Я как раз была в Израиле, и связалась. И был очень душевный разговор. Крайне необходимый. Я предложила, чтобы мы публично ничего не афишировали, чтобы было меньше проблем. Но это тот случай, когда не прячутся. И будем говорить откровенно, - это целая эпоха, которую сегодня кто-то порочит. Нет никаких принципов, сантиментов на той стороне и на нашей никогда не будет. Победа Украины - это победа и над их менталитетом", - сказала Тина Кароль.

Напомним, Галкин сделал милое видеопоздравление для Аллы Пугачевой в честь ее 74-го дня рождения.

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