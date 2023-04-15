В честь дня рождения известной певицы вспоминаем ее цитаты со смыслом.

15 апреля известная советская и российская певица Алла Пугачева отмечает свое 74-летие. Знаменитость, поддержавшая Украину, сейчас живет в Израиле вместе с детьми и мужем. В честь дня рождения известной певицы вспоминаем ее цитаты со смыслом о жизни, любви и творчестве.

Однажды Алла Борисовна Пугачева спела песню о себе со словами: "Вы не верьте, что живу я как в раю, и обходит стороной меня беда, точно так же я под вечер устаю, и грущу и реву иногда". Этими строчками она попыталась донести слушателям, что она - такой же человек, как и другие, со своими проблемами, переживаниями и эмоциями.

Алла Пугачева и во времена своей активной творческой деятельности, и после ухода со сцены умела подобрать правильные и понятные слова. Собственно, на этом в том числе и было построено ее творчество.

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Вот что однажды Примадонна сказала о внешности: "После 50 на лице не возраст, а сущность". Если следовать этому утверждению, "сущность" Аллы Борисовны очень даже привлекательная, поскольку та в последние годы заметно похудела. Каждый ее выход в свет - это повод для обсуждений того, как же ей удается оставаться такой активной, утонченной и красивой на восьмом десятке.

А вот как звезда отзывалась о своем творчестве: "Забудьте эту ужасную фразу: "Мы выросли на ваших песнях" ! Жил на моих песнях и умрешь на них". Ведь правда, музыка Аллы Борисовны объединяет многие поколения. И сегодня она не просто не утратила своей актуальности, а обрела новые смыслы.

Отметим, в 2009 году артистка объявила о завершении гастрольной деятельности, а в 2019 состоялся концерт "Алла Пугачева. P. S.", посвященный юбилею певицы. На данный момент Алла Борисовна не выступает, однако в одном из интервью она говорила, что, возможно, устроит "сольник" на свое 80-летие.

Предлагаем вспомнить еще несколько мощных цитат Аллы Борисовны о жизни:

"Если ты себя не любишь, то и тебя никто не будет любить. Нужно полюбить себя"

"Денег нужно ровно столько, чтобы не чувствовать себя униженным"

"Я всегда говорила: ну уберете вы меня со сцены, я буду книги писать. Запретите книги, буду рисовать, запретите и это, я все равно что-нибудь придумаю, все равно буду жить так, как хочу. С чувством все той же внутренней свободы. И они терпели"

"Какие подвиги ради меня совершали мужчины? Они женились на мне"

"Бросить все ради мужчины? Какой же мужчина должен быть дурак, чтобы заставить меня бросить все? А ради дурака я ничего не брошу!"

"Люблю число 13, только с квартирой на Тверской не повезло, все мужья оттуда уходили, потом и Кристинин сбежал"

Напомним, Галкин сделал милое видеопоздравление для жены.

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