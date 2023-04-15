Комик выложил трогательный ролик, где использованы архивные кадры с участием Примадонны.

15 апреля легенда советской и российской эстрады Алла Пугачева отмечает свой день рождения. Сегодня ей исполнилось 74 года, хотя, судя по недавним фото знаменитости, выглядит она едва ли не вдвое моложе.

В честь праздника муж звезды Максим Галкин опубликовал трогательное видео, в котором собраны архивные кадры со съемок, концертов и клипов Аллы Борисовны. Саундтреком стала новая песня Кристины Орбакайте "Алла будет петь".

"С днём рождения, любимая", - кратко высказался юморист Максим Галкин.

Видео дня

В конце видео появился фрагмент, где маленький Гарри Галкин говорит: "У мамы последний концерт и все, и мама будет свободна!" Затем показан кадр, где Пугачева стоит на сцене, разговаривает со своими фанатами, а к ней подбежали дочь Лиза, сын Гарри и внучка Клава, а затем вышли Максим Галкин, Кристина Орбакайте, Никита Пресняков и Дени Байсаров.

Реакция соцсетей

"С днём рождения, Легенда!"

"Разве она поёт? Насколько помню, лет 15 точно не поет"

"Алла Борисовна, с днем рождения. Вы единственный настоящий культурный код, который никто не разгадает"

"Поздравляем! Настоящие, честные, классные! Респект и уважуха!"

Напомним, недавно стало известно, что прокуратура РФ проведет проверку Аллы Пугачевой, Никиты Преснякова и Кристины Орбакайте на предмет финансирования ВСУ.

Также УНИАН писал, что Лайма Вайкуле раскрыла правду о том, помогала ли Пугачева деньгами ВСУ.

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