В кадре Примадонна "засветилась" с супругом Галкиным и дочерью Кристиной.

Известная певица Алла Пугачева в последнее время очень активна, она часто выходит в свет. И каждое появление Примадонны - повод для обсуждения ее внешности.

Читайте такжеПугачева "засветилась" в новом парике и выставила напоказ стройные ножки в мини-юбкеВ этот раз Алла Борисовна заявилась на день рождения Николая Баскова. Соответствующее видео на своей странице в Instagram опубликовал супруг "женщины, которая поёт" Максим Галкин. Он также присутствовал на праздничном мероприятии.

В кадре Пугачева плясала так, что ни за что в жизни не скажешь, что ей уже "стукнуло" 72 года. Она пришла на праздник в чёрном одеянии, дополнив его украшениями на шее и пальцах. Но звезда "прокололась" с одной деталью в гардеробе: бюстгальтером. Он слишком "приплюснул" грудь Примадонны. Кажется, что она совсем плоская.

Пугачева: основные факты биографии Примадонны

Пугачева родилась 15 апреля 1949 года. В дискографии певицы насчитывается более 20 сольных пластинок.

В 2010 году она обьявила о завершении гастрольной деятельности. Но по случаю своего 70-летия все-таки дала сольный концерт.

Примадонна замужем за Максимом Галкиным, они воспитывают общих детей-двойняшек - Лизу и Гарри. Их родила суррогатная мать.

Автор: Виолетта Орлова