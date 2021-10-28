Артист весело шутил и делал комплименты своей коллеге, а после передал "привет" ее мужу.

Российский артист Максим Галкин заснял на видео свой флирт с певицей Валерией, которая регулярно нарушает границы Украины и посещает оккупированный РФ Крым. Муж Аллы Пугачевой не стеснялся делать худенькой коллеге комплименты и весело с ней заигрывал.

На своей странице в Instagram Галкин показал фрагмент разговора с Валерией и не забыл передать "привет" ее мужу.

Муж Пугачевой принимает участие в съемках нового проекта, где также задействована и Валерия. Певица похвасталась фигурой и покрутилась в мини-платье перед артистом, на что он восхищенно отреагировал комплиментами.

Как отметили комментаторы, худенькая артистка слишком сильно акцентировала внимание на своем наряде и часто нелепо смеялась, любезничая с Галкиным. Сам артист получил немало критики.

"А Пугачева не ревнует?", "как не стыдно, при живой жене слюни пускать на других!", "Валерия тоже хороша, везде хвостом вертит", - пользователей возмутил флирт Галкина и певицы.

Сам артист вспомнил о Пугачевой во время общения с Валерией. Он отметил, что пиджак, который раскритиковала певица, ему купила супруга. Впрочем, даже это не спасло Галкина от негодования фанатов - многие отметили, что артисту стоит уделять чужим женщинам меньше внимания.

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Автор: Виолетта Орлова