Сообщается, что они вновь планируют прибегнуть к услугам суррогатной матери.

Российская певица Алла Пугачева и комик Максим Галкин держат в секрете процесс появления двойняшек Лизы и Гарри на свет. Известно лишь то, что детей им выносила и родила суррогатная мама.

Сейчас же в росСМИ распространяется информация о том, что осудившие войну в Украине знаменитости планируют вновь стать родителями. Источник в комментарии "PROзвезд" рассказал, что у звездной четы еще остался генетический материал, поэтому у Пугачевой может появиться четвертый ребенок, а вот для Галкина он будет третьем.

Также отмечается, что новый ребенок может появиться на свет уже в Израиле, куда супруги уехали в начале полномасштабного вторжения России в Украину.

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Отметим, у Аллы Пугачевой есть старшая дочь от брака с Николасом Орбакасом - Кристина Орбакайте. Кроме того, у Примадонны есть и внуки, который вслед за ней покинули РФ, чтобы их не призвали на войну в Украине. Вероятно, они, как и звездная бабушка, осуждают геноцид украинского народа и не хотят ехать убивать мирное население.

Напомним, ранее Пугачева с глубоким декольте "засветилась" на концерте поддержавшего Украину Гребенщикова.

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