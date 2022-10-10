Примадонна заявила, что молиться о мире на святой земле.

Российская певица Алла Пугачева, которая недавно во второй раз покинула Россию, обратилась к своим поклонникам и заявила, что молиться о мире.

На своей странице в Instagram Примадонна поблагодарила своих поклонников за поддержку и отметила, что очень важно различать правду от лжи. Более того, она заявила, что молиться о мире.

При этом Пугачева с 24 февраля ни разу четко не высказалась по поводу войны в Украине. Но, видимо, после российской атаки на украинские города она решила прервать молчание.

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"Благодарю мою многомиллионную армию поклонников за любовь и поддержку, за умение отличать правду от лжи. Молюсь за вас и мир на святой земле", - написала Примадонна.

Напомним, в первые дни полномасштабного вторжения России в Украину Пугачева вместе с Максимом Галкиным и детьми уехала в Израиль. В конце августа она таки вернулась на родину и отправила детей в школу.

Позже ее вновь заметили в аэропорту Внуково. Ряд СМИ сообщили о том, что Примадонна во второй раз покинула Россию. Ее подруга в комментарии росСМИ призналась, что Алла Борисовна уехала из РФ потому, что ее детей начали травить в школе из-за Максима Галкина, который в войне поддерживает Украину.

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