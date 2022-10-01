Звездная пара решила продать семейный особняк в Подмосковье.

Российская певица Алла Пугачева, которая недавно ненадолго с детьми возвращалась в Россию, а позже уехала, сейчас готовится к продаже дома. Их с Галкиным легендарный особняк в деревне Подмосковья выставлен на продажу за 1 миллиард рублей, сообщают росСМИ.

"Алла Пугачева выставила на продажу замок в деревне Грязь. За легенду всех таблоидов и главную достопримечательность Грязи Алла Борисовна хочет 1 миллиард рублей. Ради этого она и возвращалась в Россию. Плюс — забрать документы детей из школы", — пишет телеграм-канал Mash.

Видео дня

Уточняется, что недавний визит Пугачевой в Россию напрямую был связан с решением оборвать все связи с РФ. Она готовила документы для продажи дома и забрала со школы документы детей.

Известно, что дом находится в центре подмосковной деревни Грязь. Площадь особняка — 2300 квадратных метров. В доме шесть этажей и 20 комнат. Есть бассейн, подземный гараж, отдельный домик для гостей, семейный театр. Участок, который принадлежит дому, занимает площадь в один гектар.

Напомним, недавно Максима Галкина признали в РФ "иноагентом" и обвинили его в том, что он ведет политическую деятельность, получая деньги от Украины. За него заступилась Алла Пугачева, которая ранее хранила молчание.

Так, Пугачева обратилась к российскому правительству с просьбой и ее признать иностранным агентом.

Вас также могут заинтересовать новости: