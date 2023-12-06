Российский юморист Максим Галкин, выехавший с супругой и детьми из страны-агрессора в Израиль, а потом на Кипр, пожаловался на сложное финансовое положение.
На одном из своих концертов он сказал, что уже сообщил Алле Пугачевой, что им придется какое-то время пожить скромнее, не на широкую ногу.
"Голож*пинг?" - уточнила Примадонна. Галкин одобрительно кивнул головой в ответ на этот вопрос.
"Конечно, жизнь изменилась. Чуть похуже будет. Раньше мы в Ригу ездили в отдельном вагоне. Это не так дорого, но нам всегда цепляли отдельный вагон. Сейчас летаем бизнес-классом европейскими авиакомпании. Но по сравнению с дубайскими авиалиниями - это такое себе", - сказал Галкин со сцены.
Максим Галкин - последние новости
Максиму Галкину, который осудил войну в Украине, хотят запретить въезд в Россию.
Так, глава фeдeральнoгo прoeкта пo бeзoпаcнocти Виталий Бородин "слил" в сеть выдержки из документов, согласно которым Галкин, Андрей Макаревич и другие "иноагенты" могут остаться за границей навсегда.