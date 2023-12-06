Она пожаловалась на плохое самочувствие во время шоппинга.

Российская певица Алла Пугачева, которая последнее время живет на Кипре, посетила местный модный бутик. Во время походов по магазинам ей резко стало плохо.

Как сообщают росСМИ со ссылкой на очевидцев, Примадонна пожаловалась продавцу на плохое самочувствие. Как оказалось, артистка страдает от серьезных отеков ног.

"Алла Борисовна плохого самочувствия даже не скрывала. Жаловалась продавцу на здоровье. Она даже обувь была вынуждена покупать на размер больше, потому что в прежний уже не влезала. Хотя перемерила множество пар. Как я услышал, у нее ноги каждый день отекают. В тот день она выглядела, мягко говоря, неважно", - сказал собеседник одного из российских изданий.

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Стоит отметить, что Примадонна в свои 74 года еще отлично держится. Она посещает косметолога, а также любит делать разные омолаживающие процедуры у пластического хирурга.

Кроме того, Алла Борисовна часто появляется на мероприятиях за границей. По ее внешнему виду и не скажешь, что она последнее время себя плохо чувствует.

Напомним, ранее Максим Галкин пожаловался на скромную жизнь за границей.

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