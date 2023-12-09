"У нее же куча болячек",- заявила давняя подруга певицы.

Российская певица Алла Пугачева выехала из России ради заботы о детях. Такое заявление сделала ее давняя подруга и портниха Любовь Аксенова, пишут росСМИ.

Многие считают, что артистка покинула РФ из-за мужа, шоумена Максима Галкина, которого признали иноагентом, но это не так, по словам Аксеновой:

"Да фиг с ним, с этим Галкиным… Она же понимает, что у них двое детей. Ей надо было в первую очередь о них думать! Как она могла детей бросить? Алла считает, что отец есть отец. И он должен воспитывать их. Мало ли, что с ней завтра будет. С кем дети останутся? Вы думаете, она верит в свое долголетие? Не очень верит: у нее же куча болячек!".

Аксенова считает, что за границей Пугачеве "несладко". По словам портнихи, в жизни певица "трепетный человек".

Пугачевой резко стало плохо

Напомним, на днях Алла Пугачева, которая последнее время живет на Кипре, посетила местный модный бутик. Во время походов по магазинам ей резко стало плохо.

Примадонна пожаловалась продавцу на плохое самочувствие. Как оказалось, артистка страдает от серьезных отеков ног.

"Она даже обувь была вынуждена покупать на размер больше, потому что в прежний уже не влезала. Хотя перемерила множество пар. Как я услышал, у нее ноги каждый день отекают. В тот день она выглядела, мягко говоря, неважно", - говорилось в сообщении.

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