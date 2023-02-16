Так называемый психолог даже не пытался извиниться перед женщиной и лишь отметил, что у него "не держится планочка".

Российский блогер и "женский" психолог Сатья Дас, который родился в Днепре, но строит карьеру в РФ, не так давно избил женщину ее же сумкой. Оказалось, клиентка, пришедшая к нему на семинар за помощью, может быть серьезно больна.

Как пишут росСМИ, у женщины может быть опухоль мозга. В своих социальных сетях она жаловалась, что боится не дожить до лета. Судя по всему, она была очень встревожена, а потому решила обратиться за помощью к разрекламированному психологу. Но вместо этого получила сумкой по голове.

Сам Сатья Дас уже нелепо оправдался, видео с его комментарием о ситуации уже появилось в сети. Он заявил, что "все люди". Так называемый психолог даже не пытался извиниться перед женщиной и лишь отметил, что у него "не держится планочка".

Видео дня

"Ну да, конечно, все мы люди. Я тоже, как оказалось, человек... Не знаю, что вам и сказать... Вы все разные, я разный, все люди приходит со своими запросами, нужно под каждого подстроиться. Иногда бывают такие исключения, когда человек не может подстроиться. Не буду оправдываться, возможно, я интуитивно стал защищать свою любимую публику, а охрана не успела, "планочка" у меня не сильно держится, как оказалось. Но мы сделали выводы... ", - с улыбкой и ехидством заявил Дас.

Российский блогер и психолог избил женщину - с чего все началось

Напомним, 14 февраля стало известно, что Сатья Дас ударил женщину, которая пришла на его выступление. Дас не выдержал критики и едких замечаний. Он грубил женщине в ответ на ее реплики, а затем спустился со сцены и подошел прямо к ней. После этого блогер агрессивно пытался вытолкать россиянку из зала, а затем ударил ее сумкой по голове.

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