Рэпер высмеял материалы дела.

Правоохранители в Набережных Челнах в России открыли админдело против скандального рэпера Алишера Моргенштерна за пропаганду наркотиков в трех клипах.

Об этом сообщает пропагандистское ТАСС.

Российские следователи проводят админрасследование по факту пропаганды и незаконной рекламы наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, в составе которых есть наркотические средства и тому подобное.

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Правоохранители установили, что по краям татуировки на груди Моргенштерна изображено растение, похожее на коноплю, рассказал собеседник агентства.

Вину рэпер не признал.

Кроме этого, к расследованию привлекли московских специалистов, которые обнаружили в клипах исполнителя "многочисленные сцены, которые формируют у зрителя ассоциативные связи между допустимостью незаконного потребления продуктов растения конопли и достижением успеха, лояльное отношение к незаконному употреблению наркотических средств".

Речь идет о клипах "Новая волна", "El problema"и" Yung Hefner".

Адвокат рэпера подтвердил в комментарии СМИ, что полиция Набережных Челнов вынесла постановление о привлечении Моргенштерна к админответственности.

Что говорит Моргенштерн

Между тем российский рэпер уже успел отреагировать на новое открытое против него дело в Instagram.

"Мой день начался прекрасно – с нового дела о пропаганде наркотиков. Нет, в песнях они ничего не нашли. Они нашли пропаганду наркотиков в моих татуировках, б***.... Этой татуировке – 5 лет. Это я 5 лет через все границы возил наркотики", - высмеял российских следователей Моргенштерн.

Это не первое дело против Моргенштерна в России. Ранее похожее постановление против рэпера вынесли в Москве.

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