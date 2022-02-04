Первый сингл No Exit из цикла Recycling иллюстрирует яркий мир подменных удовольствий, который оказывается ловушкой и часто ведет к безысходности.

Впервые за свою 15-летнюю карьеру певец Макс Барских поделился личной историей отношений с допингами, которые были в жизни музыканта. Также он выпустил трек на эту тему.

Об этом он рассказал в рамках социального медиапроекта Recycling.

"В наше время музыка, фэшн, кино часто романтизируют наркотики, создавая вокруг них ореол таинственности, особого "настроения" и предводителя желанных вечеринок. Все больше я слышу, как в обществе обсуждают разделение на более или менее сильные наркотики, тот или иной эффект от них. Для меня они все — одинаковы, так как в конце всегда наступает пустота. В свое время я выбрал жизнь и смог отказаться от псевдоудовольствий. Это было одно из лучших решений, которым я горжусь", — прокомментировал артист.

Также Барских выпустил новую песню No Exit в рамках проекта Recycling. Сингл иллюстрирует яркий мир подменных удовольствий, который оказывается ловушкой и часто ведет к безысходности.

Ранее певец Макс Барских стал главным героем зимнего номера Marie Claire Украина, посвященного теме домашнего насилия. Звезда шокировал новым имиджем.

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