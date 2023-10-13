Актриса назвала себя мазохисткой, потому что вышла на сцену с высокой температурой.

Известная украинская актриса Наталка Денисенко пожаловалась на проблемы со здоровьем. Она рассказала, что сильно заболела, однако отменять выступления не стала.

Несмотря на плохое самочувствие она все же решила выйти на сцену, потому что в зале находились ее поклонники и военные, которые ежедневно борются за нашу свободу, как бы тяжело им не было.

"На гастроли я ехала едва живая – ужасно больная – отменить выступления нельзя было! Несмотря на боль, ты выходишь на сцену и играешь комедию. Как говорит Анна Саливанчук, все мы актеры - мазохисты. И ты берешь и делаешь, потому что в зале всегда военные, и наши люди, которые каждый день достают себя со дна! Ты играешь, чтобы отвлечь людей в эти трудные времена, чтобы напомнить о ценности жизни, внушить веру в любовь – именно об этом наш "основной инстинкт"", - говорит Денисенко.

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Она добавила, что после выступления сразу же отправилась в постель. Температура до сих пор не спала.

"Сейчас я снова лежу в постели с температурой, а вечером снова выходить на сцену (я не знаю, я выйду ли). Очень не хочется, чтобы кто-то романтизировал актерскую профессию, потому что иногда это бывает труднее, чем просто физическая работа", - подытожила актриса.

Напомним, ранее актриса Денисенко со слезами рассказала о перенесенной операции.

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