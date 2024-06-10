Она подчеркнула, что все решили мирным путем.

Известный украинский продюсер Ирина Горовая, которая является бывшей женой рэпера Потапа, ответила, почему решила завершить сотрудничество с ним в совместном продюсерском центре.

По словам Ирины, они разорвали рабочие отношения в 2022 году. Это решение принималось сложно, однако без скандалов и обид.

"Алексей еще до войны уехал. И там и остался. Он начал заниматься больше Настей Каменских. Мы с Надеждой Дорофеевой пытались выстроить свою историю. Через какое-то время мы с Алексеем сели и откровенно поговорили. И договорились, что все, что мы наработали до полномасштабной войны - каталог, музыка - это общее дело. А все, что происходило после начала войны - это мое. Алексей пошел своим путем. Мы прошли второй развод, очень справедливо, спокойно. Разошлись без скандалов, обвинений", - рассказала Горовая в интервью журналистке Алине Доротюк.

Продюсер также высказалась о хейте во время войны в адрес Потапа, с которым развелась 10 лет назад.

"Мне кажется, что все понимают, что это его или пиар-стратегия, или это ошибки. Это его жизнь, я не могу за него отвечать. Но если я что-то вижу, конечно, я могу ему написать: "Алексей, немножко другой контекст, я тебе советую что-то там другое сделать". Но мы не работаем, я не его пиар-кампания. У него цель продвинуться на международных рынках, а у меня цель оставаться в Украине, и потом также продвинуться на международные рынки", - подчеркнула она.

Напомним, недавно Ирина Горовая призналась, что ее сердце занято и рассказала пикантные детали личной жизни.

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