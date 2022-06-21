Известный украинский продюсер и друг Оли Поляковой Михаил Ясинский назвал "упоротыми" россиян, которые поддерживают агрессивную политику Кремля касательно Украины. Мужчина, пообщавшись с такими людьми, выделил главные фейки, созданные российскими пропагандистами. Мнением Ясинский поделился на своей странице в Facebook.
Продюсер рассказал, что он воспользовался чатрулеткой - анонимным видеочатом, по которому можно общаться с людьми со всего мира. Михаил назвал наиболее популярные мнения среди россиян, с которым ему удалось поговорить.
"Дойти до польской границы, разоружить украинскую армию, посадить или убить всех нацистов, помириться с нормальными украинцами. На вопросы "КАК?", "РАДИ ЧЕГО?" и "КАКОЙ ЦЕНОЙ?" адекватного ответа, конечно, я не услышал. Ну и, конечно, остальное по классике: дом профсоюзов, 8 лет, бучафейк, переворот, референдум, Азов, клоун", - перечислил друг Оли Поляковой.
Опираясь на свои наблюдения он добавил, что никто из его собеседников не хочет идти воевать.
Напомним, названы звездные пары, которые распались после 24 февраля.