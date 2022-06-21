Многие влюбленные разошлись в последние 4 месяца.

Многие звездные пары приняли решение разойтись. Не все согласились афишировать свои причины. УНИАН расскажет о топ-5 громких разводах за последнее время.

Надя Дорофеева и Владимир Дантес

Это, безусловно, один из самых громких и неожиданных разводов. Артисты рассказали, что приняли решение расстаться еще до полномасштабного вторжения, однако не решались об этом сообщить.

После новости о расставании Нади и Вовы о разводе сообщили их друзья Михаил и Даша Кацурины. Именно с Мишей Наде изначально приписывали роман. 21 июня они подтвердили, что состоят в отношениях друг с другом. Тем временем Дантеса заметили с Дашей Кацуриной.

Валерий и Юлия Харчишины

Лидер группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин сообщил о разводе с женой в мае. Артист рассказал, что у него уже давно есть другие отношения и он не живет с супругой.

Дмитрий Ступка и Полина Логунова

После шести лет брака развелись и эти известные люди. Актер и стилистка заявили о том, что шли к разводу еще с 2021 года.

Дима и Полина расстались без скандалов и подчеркнули - слишком уважают друг друга, чтобы публично выяснять отношения. Полина Логунова сейчас живет в США вместе с дочерью.

Тарас и Антонина Цимбалюк

Актер развелся со своей избранницей после четырех лет в браке. Причину такого решения влюбленные не сообщили.

Михаил Заливако и Анна Богдан

Одна из самых красивых пар украинского шоу-бизнеса, которая сложилась благодаря реалити-шоу "Холостяк", сообщила о печальном финале - они решили расстаться. До расставания влюбленные так много времени проводили вместе, путешествовали и наслаждались друг другом. У фанатов не было сомнений - скоро свадьба. Но, увы, все не так, как хотелось бы.

Поклонники тут же обвинили Анну и Михаила в том, что у них якобы был контракт, по условиям которого они должны были играть идеальную пару.

Напомним, Дантес показал руины родного города.

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