Известный продюсер нецензурно высказалась в отношении российских артистов.

Известный украинский продюсер Алена Мозговая прокомментировала новую песню российской группы "Ногу свело" про Украину. В композиции музыканты назвали Украину "второй половиной". Мозговая отметила - у украинцев с Россией не может быть ничего общего.

"Какая нах вторая половина? Ничего! Ничего у нас общего не должно и быть не может! А вас, дорогие украинцы, постящие это и пишущие "спасибо", "вау" и все такое, я прошу убить в себе младшего брата и комплекс неполноценности", - написала Алена Мозговая на своей странице в Instagram.

Чтобы проиллюстрировать свой пост, продюсер опубликовала скриншот клипа группы "Ногу свело!" на песню "Украина", где Макс Покровский поет слова "моя вторая половина".

Напомним, фронтмена российской группы "Ногу свело!" Макса Покровского нашли в базе "Миротворец". Артист, который поддержал Украину уже несколькими песнями, в 2015 году не отличался такой четкой проукраинской позицией.

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