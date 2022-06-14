Артист, который поддержал Украину уже несколькими песнями, в 2015 году не отличался такой четкой проукраинской позицией.

Солиста российской рок-группы "Ногу свело!", который после полномасштабного вторжения РФ в Украину выпустил несколько композиций в поддержку нашей страны, нашли в базе "Миротворец".

Макс Покровский попал на сайт за "сознательное нарушение государственной границы Украины, отрицание российской агрессии, незаконную концертную деятельность в оккупированном Россией Крыму".

Сообщается, что в 2015 и 2016 годах, когда Крым уже пребывал в оккупации Кремлем, Покровский и другие участники музыкального коллектива "Ногу свело!" посещали полуостров и выступали там на фестивале, давали концерты.

Отметим, Покровский последние несколько лет живет в Америке. Несмотря на то, что он позиционирует себя как российский артист, у него все же есть украинские корни - мама Макса из Днепра.

Напомним, группа "Ногу свело" в новой песне вспомнила о городах-героях Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: