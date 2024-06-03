Он поделился фотографиями с любимым.

Известный украинский продюсер проектов "Голос країни" и "Танці з зірками" Владимир Завадюк поделился, что изменилось в его жизни после каминг-аута. Также знаменитость показал новые фотографии с бойфрендом.

Как известно, год назад продюсер сделал заявление. Он признался, что имеет нетрадиционную сексуальную ориентацию. В столице с 1 июня стартовала неделя гей-прайда. По этому случаю Завадюк поделился своим опытом в Instagram.

По его словам, каминг-аут подарил ему желанную свободу. У него несколько изменилось окружение, в частности, увеличилось количество людей, которые имеют похожие взгляды на жизнь. Более того, на работе коллеги поддержали Владимира, а те, кто имел скептическое отношение к ЛГБТ-сообществу, изменили свое видение.

Видео дня

"Мое решение 100% дало возможность мне свободнее чувствовать себя. Я, безусловно, стал продуктивнее и свободнее в своих идеях. Мой круг общения с людьми, которые меня вдохновляют, увеличился. Я чувствовал, что для некоторых людей я стал магнитом. Я не увидел предубеждения от своих коллег, студентов, людей, с которыми я провожу время, - и это очень важно для меня. А тех, кто был настроен враждебно, смог сбалансировать в мыслях", - поделился продюсер.

Однако самым важным человеком, который принял ориентацию Завадюка, была его мама. Теперь их отношения стали значительно ближе. Как рассказал знаменитость, он начал более комфортно чувствовать себя во время общения с людьми.

"Я научился делать комплименты свободно, спрашивать у людей об их границах больше. Для того, чтобы никому не вредить. Чтобы быть свободным, но при этом уважать чужие границы и говорить открыто о своих. Меня наконец-то приняла мама. И теперь мы с ней говорим о моем личном как друзья. Чувствую, что это должно было произойти раньше", - указал Владимир.

Напоследок звезда добавил, что ни разу не пожалел о каминг-ауте. Теперь он больше привлекает внимания к ЛГБТ-сообществу и поднимает важные темы в своем блоге. Кроме того, Завадюк убежден, что стал примером для многих людей с нетрадиционной ориентацией.

Напомним, ранее Владимир Завадюк рассказал о работе с Оксаной Марченко.

Вас также могут заинтересовать новости: