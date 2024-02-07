Несколько лет назад Марченко была звездой украинского ТВ.

Продюсер шоу "Танцы со звездами" Владимир Завадюк объяснил, как на проект попала предательница Оксана Марченко. По его словам, в тот период времени она позиционировала себя как патриот.

У Завадюка было впечатление о женщине, как о профессиональном, адекватном и понятном человеке.

"Она общалась на украинском и была против, чтобы судьи говорили на другом языке. Канал приглашал разных героев, которые были интересны аудитории. Так она и появилась в проекте", - отметил Завадюк в интервью Алине Доротюк.

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Он добавил, что Марченко не платила за свое участие в проекте, она просто была интересна людям, поэтому ее и пригласили в "Танцы". Однако позже ведущая заявила, что организаторы шоу пытались "дискредитировать ее семью".

"Оксана сказала, что приглашение ее в "Танцы" – это была история, выдуманная Коломойским, Ткаченко и Завадюком для дискредитации ее семьи. Я думаю, всем понятно отношение Оксаны ко мне", - говорит продюсер.

К слову, Марченко на проекте "Танцы со звездами" получала не самые высокие баллы. Ее часто критиковали.

Стоит отметить, что сейчас Оксана Марченко с мужем и детьми живет в России. Она уехала в страну-агрессор после начала полномасштабной войны в Украине.

Напомним, ранее Маша Ефросинина вспомнила негативный опыт, связанный с Оксаной Марченко.

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