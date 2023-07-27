Певица продолжает делать вид, будто ничего не знает о войне в Украине.

Опальная певица Ани Лорак, которая решила подзаработать после того, как ее концерты начали отменять в РФ, вышла на сцену в Турции. Выступление предательницы возмутило украинцев, ведь они всеми силами бунтовали против него.

Несмотря на это певица все же нашла возможность выйти на сцену. Она уже похвасталась выступлением в Турции, но предусмотрительно закрыла комментарии. Лорак регулярно критикуют в сети, а потому она не позволяет пользователям что-то писать под ее фото и видео.

Впрочем, певицу все равно раскритиковали. В сети, в частности на странице УНИАН "Зірки" в Facebook, комментаторы буквально "распекли" предательницу. Одни называли Лорак "продажной", другие отмечали, что о ней уже даже не стоит и говорить. Комментаторы писали:

Видео дня

"Украинцы, родненькие, ну мы же давно уже знаем, что это г*вно (предательница). Ну пусть себе вопит где-то за границей. Мы же понимаем, что это конец карьеры! Так пусть позорится до конца! А Украине - слава!"

"Фу, мерзость"

"Продажная гнида"

"Вот скотиняка"

"Деньги не пахнут".

Лорак выступила в Турции: что известно

Недавно консул Украины в Анталии Александр Воронов сообщил об отмене концерта Лорак в отеле Nirvana. Против концерта певицы активно бунтовали украинцы.

Впрочем, впоследствии стало известно, что предательница все же дала концерт в Турции. Лорак похвасталась выступлением, однако в другом отеле.

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