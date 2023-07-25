Предательницу не хотят видеть за границей.

Вскоре в Турции должен был состояться концерт опальной певицы Ани Лорак, однако этому не суждено было быть. Украинцы сделали все возможное, чтобы ее выступление отменили.

Консул Украины в Анталии Александр Воронов на своей странице в Facebook сообщил, что решение об отмене концерта Лорак принял совет директоров холдинга Kilit Hospitality Group, в состав которой входит сеть отелей Nirvana.

По его словам, совет директоров изучил роль артистки в полномасштабной войне России против Украины. Также были оценены все репутационные риски после ее выступления в концертном зале отеля. К тому же, украинцы активно бойкотировали это событие и призывали не пускать туда Лорак. В результате совет директоров принял решение отменить мероприятие.

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Кроме того, Воронов говорит, что владельцы холдинга в войне поддерживают Украину, а потому не будут связываться с певицей, которая уже больше года молчит о полномасштабном вторжении и продолжает вести активную концертную деятельность в РФ.

Воронов добавил, что деньги за приобретенные билеты вернут слушателям.

Напомним, ранее Ани Лорак "зажгла" в купальнике, но ее высмеяли.

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