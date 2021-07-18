Галкин приклеил усы / instagram.com/maxgalkinru
Российский шоумен Максим Галкин поделился на своей странице в социальной сети Instagram новыми снимками со съемок программы.
Так, артист предстал в кадре в шортах, майке, тапках и с усами. Неожиданно, правда? Отметим, что в таком образе Максим появился впервые за много лет.
"Вчера на съемках было жарко", - подписал фото Галкин.
"Ой, какой знойный ус", "Максим, усы вам не идут, уж простите", "Похож чем-то на Фрэди Меркьюри", "Тапочки то надо было с носками надеть", "На фото как привет из 80-х", - пишут фолловеры в комментариях.
Галкин приклеил усы / instagram.com/maxgalkinru
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