Шоумен ради съемок в программе изменил образ.

Российский шоумен Максим Галкин поделился на своей странице в социальной сети Instagram новыми снимками со съемок программы.

Так, артист предстал в кадре в шортах, майке, тапках и с усами. Неожиданно, правда? Отметим, что в таком образе Максим появился впервые за много лет.

"Вчера на съемках было жарко", - подписал фото Галкин.

"Ой, какой знойный ус", "Максим, усы вам не идут, уж простите", "Похож чем-то на Фрэди Меркьюри", "Тапочки то надо было с носками надеть", "На фото как привет из 80-х", - пишут фолловеры в комментариях.

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Автор: Диана Могилевич