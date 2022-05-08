Артист уже пришел в себя после развода с Дорофеевой.

Украинский артист Владимир Дантес признался, что уже готов к новым отношениям после развода с Надей Дорофеевой. Он, как и все, хочет любви и классной жизни.

И если в сети Наде Дорофеевой приписывают роман с Михаилом Кацуриным, то Дантес пошутил, что тогда присмотрится к бывшей жене ресторатора Даше, с которой они к тому же дружат уже много лет.

Он отметил, что будет рад, если Дорофеева будет счастлива, но в ее личную жизнь он не лезет.

"Расставим точки: она (Дорофеева, - УНИАН) точно не ушла от меня к нему (Кацурину, - УНИАН). Если они будут вместе, то круто. Это тоже выбор. А я тогда присмотрюсь к Даше (экс-жене Кацурину, - УНИАН), - сказал артист в программе "ЖВЛ".

Отметим, Владимир Дантес и Надя Дорофеева сообщили о разводе в марте 2022 года. Через несколько дней о своем расставании рассказали и Миша и Даша Кацурины. Позже Дорофееву застукали в объятиях Кацурина, после чего и начались слухи в сети.

Напомним, ранее Владимир Дантес засветился с экс-женой бойфренда Дорофеевой. Тогда он трогательно поздравил ее с днем рождения.

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