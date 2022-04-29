Дантес поздравил девушку с днем рождения.

Украинский артист Владимир Дантес поздравил с днем рождения свою подругу Дашу Кацурину.

В своем Instagram он обнародовал фотографию с Дашей и лаконично написал: "С днем рождения! Уверен, все будет лучше, чем было!"

Известно, что Даша - это экс-жена ресторатора и музыканта Михаила Кацурина, которому приписывают роман с Надей Дорофеевой. Впрочем, пока ни Надя, ни Миша никак это не комментируют. Однажды Дорофеева лишь сказала, что готова к новым отношениям и очень хочет поскорее вернуться домой, в Киев.

Стоит отметить, что Дорофеева с Дантесом и Кацурины практически одновременно объявили о разводе. При этом Надя и Вова до сих пор официально состоят в браке.

По словам Дантеса, они подадут на развод, когда кто-то из них вновь решит связать себя узами брака.

Напомним, ранее Дантес ответил, любит ли до сих пор Дорофееву и рассказал о судьбе их дома.

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