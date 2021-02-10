Какое имя дали девятому правнуку королевы - пока не сообщается.

В королевской семье Великобритании пополнение - внучка королевы Елизаветы II принцесса Йоркская Евгения родила своего первенца. Мальчик появился на свет в лондонской больнице Портленд 9 февраля.

Об этом говорится в сообщении на сайте Букингемского дворца.

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Это первый ребенок принцессы Евгении и ее мужа Джека Бруксбэнка, первый внук герцогини Йоркской и девятый правнук королевы и герцога Эдинбургского.

Отмечается, что мальчик весит около 3,65 кг. Супруг принцессы присутствовал при родах.

"Ее Королевское Высочество и ее ребенок чувствуют себя хорошо", - сообщается на официальной странице Букингемского дворца в Instagram.

Приятная новость в первую очередь была сообщена королеве и ее супругу, герцогу Эдинбургскому, а также родителям Евгении, герцогу и герцогине Йоркским и родителям мужа принцессы.

Молодая мать и ребенок чувствуют себя хорошо. Родители даже пошли наперекор традиции королевской семьи и разместили в "Инстаграме" черно-белую фотографию сына, который станет 11-м в очереди к королевскому престолу, отодвинув на 12-е место младшего сына королевы, принца Эдварда.

На трогательном черно-белом снимке видно, как они с мужем держат маленькую ручку сынишки.

Какое имя дали девятому правнуку королевы - пока не сообщается.

Во время локдауна принцесса Евгения и ее муж Джек жили на территории королевского поместья Виндзор, в доме ее родителей Сары (Ферги) и принца Эндрю, среднего сына королевы. Однако в последнее время они гостили во Фрогмор Коттедж, доме принца Гарри и Меган Маркл.

Еще в сентябре друг семьи рассказал изданию Vanity Fair, что принцесса Евгения откажется от титула для своего ребенка, который по традиции предлагает королева, потому что опасается, что он может стать "проклятьем", пишет Русская служба ВВС. Сама же принцесса хочет, чтобы ее дети были счастливыми и здоровыми и жили "обычной жизнью" у себя дома в Кенсингтонском дворце.

Отметим также, что так как супруг принцессы Евгении не имеет знатного происхождения, их ребенок не получит титула - ведь он передается именно по отцовской линии.

Принцесса Евгения Йоркская является младшей дочерью принца Эндрю - сына Елизаветы II. Она родилась 23 марта 1990 года и стала вторым ребенком Эндрю, герцога Йоркского, и Сары, герцогини Йоркской, шестой внучкой Елизаветы II и Филиппа. Она является девятой в линии наследования трона после своей старшей сестры Беатрис.

В октябре 2018 года Евгения и английский бизнесмен Джек Бруксбэнк обвенчались (встречались с 2011 года).

В сентябре 2020 года Букингемский дворец сообщил о беременности принцессы.

Сама принцесса Евгения и ее сестра, принцессе Беатрис, хотя и исполняют определенные церемониальные королевские обязанности, не считаются высокопоставленными членами королевской семьи, официально представляющими королеву, поскольку это не является их главной работой.

Ранее сообщалось, что Елизавета II отдала дом Меган Маркл и принца Гарри своей внучке Евгении, когда она была беременной.

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Автор: УНИАН