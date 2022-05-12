Фотографы засняли герцога Сассекского с обнаженным торсом.

Принц Гарри приехал в Калифорнию ради матча с поло. Во время подготовки бдительные фотографы засняли его в тот момент, когда он приподнял футболку и засветил обнаженный пресс.

Эти снимки сразу же разлетелись в сети. Фолловеры пишут, что принц Гарри обладает хорошей фигурой, заметно, что он регулярно занимается спортом. При этом нашлись и те поклонники, которые отметили, что герцогу Сассекскому стоит больше внимания уделять своей физической форме.

Кроме того, в кадр попал и тот момент, когда Гарри делал разминку вместе со своим тренером перед матчем. Отметим, принц давно играет в поло.

Напомним, ранее принц Гарри и Меган Маркл встретились с украинской командой Invictus Games. Также они пожертвовали деньги на помощь пострадавшим от войны украинцам. Средства герцоги Сассекские выделили из собственного благотворительного фонда Archewell, сообщалось на официальном сайте организации.

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