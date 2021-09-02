Примечательно, что в кадре Гарри появился без супруги Меган Маркл.

Принц Гарри виртуально присутствовал на вручении наград GQ Men of the Year выйдя на связь с помощью Zoom из своего дома в Калифорнии.

"Принц Гарри появился в прямом эфире из Калифорнии, чтобы выступить с речью на @BritishGQ", - написал в Твиттере журналист Эллиот Вагланд.

Читайте такжеДанные о дочери принца Гарри и Меган Маркл внесли на королевский сайтДля мероприятия принц Гарри надел костюм, белую рубашку и галстук-бабочку. На снимках, сделанных во время выступления, герцог Сассекский произносит речь, пишет ТСН со ссылкой на Hello! Примечательно, что в кадре Гарри появился без своей супруги Меган Маркл.

Награды получили Энтони Хопкинс, который ранее был объявлен победителем GQ's Legend Award, британский актер Реге-Жан Пэйдж, который получил известность сыграв в сериале "Бриджертоны" получил награду за выдающиеся достижения, а Гарет Саутгейт получил статуэтку Inspiration Award за то, что вывел футбольную команду Англии в финал чемпионата Европы.

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Автор: Иван Бойко