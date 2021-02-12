Принц Уильям был настроен скептически по поводу четвертого ребенка. Говорят, Кэтрин пришлось уговаривать его.

В январе 2021 года герцогине Кембриджской исполнилось 39 лет, поэтому если планы Кембриджей на четвертого ребенка серьезные, стоит ожидать известий о ее беременности уже в этом году.

Читайте такжеКейт Миддлтон к 7-летию принца Джорджа поделилась его милым фотоИнформация о планах Кейт и Уильяма появилась в западной прессе. Если верить этим источникам, то герцогиня Кембриджская загорелась этой идеей после того, как о своей второй беременности сообщила ее младшая сестра Пиппа Миддлтон-Мэттьюз.

Издание Us Weekly, ссылаясь на источники, пишет: "Рождение четырех детей всегда было частью плана Кейт. Она отложила эту идею, когда началась пандемия COVID-19, но теперь, благодаря вакцинации, появился свет в конце туннеля".

Принц Уильям был настроен скептически по поводу четвертого ребенка. Говорят, Кэтрин пришлось уговаривать его. Еще ранее, когда герцогиня ждала их третьего ребенка – принца Луи – Уильям уже говорил в прессе, что троих детей им более чем достаточно, передает ТСН со ссылкой на thenews.com.pk.

"Мысль о том, что у него будет четверо детей, ошеломила его. Но желание Кейт завести еще одного ребенка вдохновило его, и, в конце концов, он любит семейную атмосферу, созданную Кейт, ведь в детстве Уильяма такого не было", — говорит инсайдер.

У королевы Великобритании Елизаветы II четверо детей. А Кейт и Уильям имеют все шансы стать новыми королем и королевой. Возможно, мысль последовать примеру королевы тоже вдохновляет герцогиню Кембриджкую. Некоторые источники делятся информацией о том, что Ее Величество знает о планах Кембриджей и была бы рада, если бы у принцессы Шарлотты появилась сестра. Сама Елизавета II росла в окружении младшей сестры принцессы Маргарет, однако , нельзя сказать, что у них были теплые и дружеские отношения.

Дети Кейт Миддлтон и принца Гарри

Первого ребенка герцогиня Кембриджская родила 22 июля 2013 году. Мальчика назвали Джордж. Через два года, 2 мая 2015 года, на свет появилась принцесса Шарлотта. А 23 апреля 2018 года, через три года, родился младший принц Луи. Если герцогиня забеременеет в 2021 году, то ребенок родится в 2022-м с разницей в четыре года после рождения предыдущего малыша.

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Автор: УНИАН