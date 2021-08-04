Стоимость торта достигает аж 225 долларов (6 тысяч гривен).

4 августа супруга принца Гарри Меган Маркл отмечает свое 40-летие. В честь праздника супруги решили устроить банкет на 65 человек.

Кроме того, что фуршет обещает быть очень разнообразным, Гарри заказал еще и торт, стоимость которого достигает 6 тысяч гривен. Интересно, что торт будет необычным, а "голым", так как через полупрозрачную глазурь будут видны лишь некоторые его слои.

Элитная пекарня Posies & Sugar в Санта-Барбаре рассекретила ингредиенты, которые используют для начинки этого торта - арахисовая паста, сливочный сыр, кленовый сироп, соус дульсе де лече и свежие ягоды. Такой трехъярусный торт рассчитан на 30 человек.

Напомним, Меган Маркл родилась 4 августа 1981 года в Лос-Анджелесе. Будущая жена принца Гарри стала известной благодаря сериалу "Форс-мажоры", где она появлялась в откровенных сценах. Ради брака с принцем ей пришлось отказаться от карьеры актрисы.

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Автор: Диана Могилевич