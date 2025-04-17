Кроме того, на звонки и сообщения не реагирует брат Гарри - принц Уильям.

Пока принц Гарри продолжает свою юридическую борьбу за безопасность в родной стране, его отношения с отцом, королем Чарльзом, который борется с раком, становятся еще более далекими, пишет Fox News.

"Их отношения глубоко напряженные и гораздо хуже, когда Гарри посадили на три ряда позади во время коронации отца", - заявила эксперт по королевской семье Хилари Фордвич.

"Это усилилось публичной судебной битвой принца Гарри по безопасности. Король Чарльз намеренно избегает Гарри, чтобы предотвратить не только юридические путаницы, но и дальнейшие травмы и драмы. Этим руководят также те, кто нанят защищать короля Чарльза от его придворных, которые единодушно считают Гарри мерзким. Примирение в обозримом будущем маловероятно", - добавила эксперт.

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По словам Фордвич, с принцем Уильямом "все так же плохо". Он не отвечал на звонки или сообщения Гарри.

Накануне источники, близкие к 40-летнему Гарри, поговорили с журналом People. В нем друзья утверждали, что в течение каждого из последних трех визитов Гарри в Великобританию Чарльз был недоступен.

Инсайдеры также сказали, что Гарри не знает о текущем состоянии своего отца и прогнозах врачей. У 76-летнего монарха в прошлом году диагностировали рак.

Принц в суде пытается вернуть государственную охрану, которую потерял в феврале 2020 года после того, как ушел в отставку с должности старшего члена королевской семьи.

По данным журнала People, затянувшаяся судебная тяжба способствовала продолжающейся напряженности между Гарри и его отцом. Принц считает, что его отец, который является церемониальным главой государства, мог бы легко вмешаться и восстановить его безопасность. Однако во дворце это неизменно опровергают.

Издание сообщило, что последний раз отец и сын встречались с глазу на глаз в феврале 2024 года, вскоре после того, как дворец публично обнародовал диагноз рака монарха. Королева Камилла присутствовала во время этого 30-минутного разговора.

С тех пор частных разговоров между отцом и сыном не было. Источники, близкие к Гарри, также утверждали, что его письма и звонки отцу продолжают оставаться без ответа. Сообщается, что все стало настолько плохо, что когда Чарльза 27 марта госпитализировали из-за осложнений от его лечения, Гарри узнал об этом через СМИ.

"Пока противоречивый параноик, враждующий принц Гарри продолжает борьбу с миром, королевская семья, и особенно король Чарльз, будут держать от него соответствующую дистанцию", - заявила британская телеведущая и фотограф Хелена Чард.

"Это не является положительной ситуацией ни для кого, и меньше всего для короля Чарльза, который смущен и уставший от выходок своего младшего сына. Король Чарльз отказывается быть втянутым в вероятную юридическую опасность, которая может возникнуть, если он поделится любым общением с принцем Гарри... Когда Гарри поймет, что король Чарльз не может и не хочет помогать его просьбам?", - добавила Чард.

Она также заявила, об огромных проблемах с доверием к Гарри. Королевская семья не будет разглашать личную информацию ему, опасаясь, что он не передаст эту информацию СМИ. Вот почему принц Гарри не знает о состоянии здоровья своего отца.

"Принц Гарри не думает о том, как огорчает королевскую семью. Он публично высказывает свои жалобы. Темное облако негатива поглощает уважаемую фамилию... Это лишь для того, чтобы отдалить его от отца, семьи и общественности", - добавила она.

Принц считает, что Чарльз намеренно держался на расстоянии. Источники во дворце заявили изданию, что переговоры о примирении не состоятся в ближайшее время.

"Я не думаю, что есть какое-то сближение", - сказал изданию инсайдер дворца о короле и его сыне. "Ничего не изменилось".

Другой источник, тесно связанный с дворцом, сообщил изданию, что "некоторое время ситуация была лихорадочной".

"Король должен помнить, что Великобритания все еще ожидает иметь объединенную королевскую семью для продвижения страны в мире, а не версию "Короны", мыльной оперы", - сказал королевский эксперт Ян Пэлхэм Тернер. "На мой взгляд, пришло время тем, кто в Букингемском дворце проглотить свою гордость, отбросить свое эго и осознать, что Гарри и Меган могут быть огромной ценностью для Великобритании. Относитесь к ним как к семье, а не к врагам".

Источники рассказали People, что Гарри все еще надеется на примирение с отцом. Он также хочет, чтобы его двое маленьких детей, принц Арчи и принцесса Лилибет, соединились со своими британскими корнями. Сейчас они растут в Калифорнии. Он хочет, чтобы его дети не только почувствовали свое наследие в Великобритании, но и наладили отношения с большой семьей.

Судебный процесс о предоставлении охраны семье принца Гарри продолжается. Говорят, что герцог был потрясен некоторой информацией, которая стала известна во время рассмотрения.

"Люди были бы шокированы тем, что скрывается", - сказал Гарри.

Ингрид Сьюард, главный редактор журнала Majesty, сказала, что есть веская причина, почему Чарльз не хочет ввязываться в юридические проблемы Гарри.

"Он не может вмешиваться в правительственную политику. Поэтому, пожалуй, самый простой выход - это позволить кому-то другому иметь дело с Гарри. Я уверена, что кто-то разговаривает с Гарри, просто это может быть не его отец. И в некотором смысле это, видимо, потому, что его отец просто не хочет вмешиваться. У него нет времени, у него нет желания и, вероятно, у него нет энергии для потенциально сложного разговора", - сказала она.

Другие новости о британских монархах

Как сообщал ранее УНИАН, принц Гарри тайно приехал в Украину в четверг, 10 апреля. Об издании The Telegraph сообщило лишь тогда, когда он уже покинул Украину. Отмечалось, герцог Сассекский в сопровождении четырех ветеранов посетил центр Superhumans во Львове, где лечат раненых украинских военных. Центр предоставляет протезирование, реконструктивную хирургию и психологическую помощь бесплатно.

Впоследствии СМИ сообщили, что принц Уильям не слишком обрадовался новости о том, что его младший брат Гарри 10 апреля посетил Украину с неанонсированным визитом.

Поговаривают, что старший сын короля Чарльза "фрустрирован" тем, что брат опередил его в намерениях осуществить эту поездку. Уильям якобы уже "давно надеялся" посетить Украину.

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