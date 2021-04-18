По их мнению, принц "повел себя ужасно".

Принца Гарри, который приехал в Великобританию на похороны герцога Эдинбургского принца Филиппа, «холодно встретили члены королевской семьи». Они считают, что он «повел себя ужасно».

Читайте такжеКейт Миддлтон прибыла на похороны принца Филиппа в колье королевы (фото)Об этом пишет The Mirror.

«Единственным человеком, который выразил герцогу какое-либо сочувствие, стал принц Эндрю. Он знает, каково это быть аутсайдером», - сообщил источник.

Отмечается, что принцесса Анна и принц Эдвард с женой Софи старались не замечать Гарри.

«Они испытывают глубокое чувство защиты по отношению к королеве и негодование по отношению к Гарри. После того, что он и Меган сказали в интервью Опре Уинфри, к нему мало испытывают сочувствия. Члены королевской семьи до сих пор очень расстроены. Они выступают единым фронтом и считают, что он вел себя ужасно», - сказал источник.

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Автор: Катерина Шварц