Принца Гарри, который приехал в Великобританию на похороны герцога Эдинбургского принца Филиппа, «холодно встретили члены королевской семьи». Они считают, что он «повел себя ужасно».
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«Единственным человеком, который выразил герцогу какое-либо сочувствие, стал принц Эндрю. Он знает, каково это быть аутсайдером», - сообщил источник.
Отмечается, что принцесса Анна и принц Эдвард с женой Софи старались не замечать Гарри.
«Они испытывают глубокое чувство защиты по отношению к королеве и негодование по отношению к Гарри. После того, что он и Меган сказали в интервью Опре Уинфри, к нему мало испытывают сочувствия. Члены королевской семьи до сих пор очень расстроены. Они выступают единым фронтом и считают, что он вел себя ужасно», - сказал источник.
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