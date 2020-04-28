Принц Гарри и Меган Маркл выпустят книгу о тайнах королевского жизни
Принц Гарри и Меган Маркл наняли двух журналистов, Омид Скобе и Каролин Дюран, которые помогут написать супругам сенсационную биографию. Известно даже рабочее название книги - Thoroughly Modern Royals: The Real World Of Harry And Meghan (Современные королевские особи в деталях: реальный мир Гарри и Меган).
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Об этом пишет The Sun.
Книга будет объемной - более 300 страниц, а выйдет она уже в августе 2020 года.
Герцоги расскажут всю правду о своей жизни при дворе с момента их свадьбы в мае 2018 года.
Свои откровения пара называет настоящей "бомбой", которая, не исключено, спровоцирует серию скандалов в британской королевской семье.
Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл покупают имение в звезды Голливуда.