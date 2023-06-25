Он думал, что распросит диктатора о его детских травмах.

Принц Гарри так и не сумел воплотить в жизнь свой проект, который он пытался развивать с 2020 года. Внук Елизаветы II заключал многомиллионную сделку со Spotify, он планировал выпускать подкасты и даже думал об интервью с президентом РФ Владимиром Путиным.

Однако теперь стало известно, что "бизнес-план" принца Гарри провалился. С ним расторгли сделку, он не выпустил ни одного подкаста.

Как сообщает Bloomberg, анонимные источники раскрыли идеи принца Гарри. Он предлагал немало гостей для интервью, но их отвергли. Внук Елизаветы II хотел говорить с людьми о детских травмах.

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Оказалось, обсуждать эту тему принц Гарри планировал с Путиным, Дональдом Трампом, Марком Цукербергом. Он думал, что сумеет расположить их к разговору. Помимо этого, скандальный сын короля Чарльза III хотел пригласить на подкаст еще и Папу Римского.

"У Гарри также была идея для шоу, посвященного отцовству. Оно затрагивало бы основные общественные темы, начиная от изменения климата и заканчивая религией. Что касается последнего, Гарри надеялся, что Папа Франциск будет гостем. Практичность этих идей показалась некоторым людям из мира подкастов, в лучшем случае, сомнительной. Учитывая то, что такие люди, как Путин и Цукерберг, редко дают обширные интервью на темы, которыми они увлечены, не говоря уже о своем воспитании и личных детских травмах. В любом случае, ни один подкаст от Гарри так и не появился", - сообщает издание.

Принц Гарри - последние новости

Внук Елизаветы II нередко делится откровениями. После скандалов и отъезда из Лондона принц Гарри и его жена Меган Маркл давали интервью, выпускали книги и рассказывали о том, что не принято говорить представителям королевской семьи. К примеру, в своей автобиографической книге сын Чарльза III рассказал о конфузе с пенисом на морозе.

Помимо этого, недавно стало известно, с кем принц Гарри лишился девственности. Его первая женщина раскрыла все детали.

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