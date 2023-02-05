О своем первом сексе принц Гарри рассказал в мемуарах, однако он слишком мало говорил о женщине, которая была его партнершей.

Женщина, с которой принц Гарри потерял девственность, раскрыла грязные подробности их секса. Оказалось, тогда внуку Елизаветы II было 16 лет.

О своем первом сексе принц Гарри рассказал в мемуарах, однако он слишком мало говорил о женщине, которая была его партнершей. Поэтому она решила рассказать все сама изданию Daily Mail.

Принц Гарри писал, что он лишился девственности со "взрослой женщиной". Однако Саша Уолпол, которая и была его первой, отметила, что на момент их секса ей было 19 лет, а внуку Елизаветы II - 16.

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Тогда Уолпол занималась лошадьми. По словам женщины, именно принц Гарри сделал первый шаг, который привел к "спонтанному и искрометному" сексу. Они предались страсти прямо на поле, рядом с пабом, где пили.

В тот день Уолпол отмечала свой день рождения. Она дружила с принцем Гарри и пригласила его в паб. Он подарил ей мягкую игрушку и забавную открытку. Также принц Гарри заказал десять шотов, алкоголь вскружил им голову, после чего он позвал Уолпол на улицу. Внук Елизаветы II хотел покурить, но для этого ему было нужно улизнуть от охранников. Потому они сбежали в поле.

Там принц Гарри начал целовать подругу. Она говорит, что это был очень страстный момент.

"Это было мгновенно, огненно, бам-бам, между двумя друзьями. Это было искрометно, потому что мы не должны были этого делать. Он не был для меня "принцем Гарри", это был Гарри, мой друг, и ситуация немного вышла из-под контроля. Я полагаю, это казалось запретным, в том смысле, что этого не должно было происходить. Мы не собирались этого делать — это не было преднамеренно, и я не знала, что он девственник. Не было никаких девственных вибраций - он, казалось, знал, что делал. Это было быстро, дико, захватывающе. Мы оба были пьяны. Если бы не мы, этого бы не произошло", - рассказала Уолпол.

Сейчас женщина уже не работает с лошадьми. Она водит экскаватор и воспитывает двоих детей.

Напомним, ранее принц Гарри рассказал о конфузе с пенисом на морозе.

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