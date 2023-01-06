В своей автобиографической книге принц Гарри рассказал, как обморозил свой половой орган незадолго до королевской свадьбы.

Принц Гарри на свадьбе своего брата принца Уильяма и Кейт Миддлтон страдал от обморожения полового органа. Также Гарри признался, что в детстве ему сделали обрезание.

Обо всем этом он поведал в своей автобиографической книге "Запасной", пишет Page Six. Книга должна выйти в Британии не раньше 10 января, но ее урывки уже просочились в сеть.

В одном из ее разделов герцог Сассекский описывает болезненный опыт с обморожением ушей, щек и полового органа, которые он получил во время арктической экспедиции. Принц Гарри отправился в этот 13-дневный поход в рамках благотворительной акции с четырьмя военными, получившими ранения в Афганистане. Тогда они собрали 2 миллиона фунтов стерлингов ($2,38 млн) для благотворительной организации Walking with the Wounded.

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В книге принц Гарри пишет, что стоя возле принца Уильяма на его свадьбе с Кейт Миддлтон 29 апреля 2011 года он все еще отходил от последствий обморожений, полученных в ходе 200-мильного похода на Северный полюс ранее в марте.

"Папа очень интересовался и сочувствовал мне, когда я рассказал, что еще испытваю дискомфорт из-за обмороженных ушей и щек", - пишет Гарри в книге, отмечая, что не хотел бы много рассказывать о своем пенисе, который, как он узнал уже после возвращения домой, тоже пострадал на Северном полюсе.

"По прибытии домой я был в ужасе, обнаружив, что мои нижние области тоже обморожены. И если уши и щеки уже заживали, то пенис - нет. С каждым днем это становилось все более актуальной проблемой", - признается Гарри.

Он отмечает, что обратился к врачу уже после свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Также в своих мемуарах принц Гарри пишет, что ему действительно сделали обрезание в детстве, пишет Page Six. Он отмечает, что разговоры об этом многие годы не давали покоя журналистам, которые писали, что ему не делали эту процедуру.

"Все говорили, что мама запретила это. И хотя это абсолютно верно, что вероятность получить обморожение полового члена намного выше, если вы не обрезаны, все истории были не правдой. Меня обрезали в детстве", - признается британский принц.

Отношения принца Гарри и королевской семьи

Как сообщал УНИАН, принц Гарри и Меган Маркл отказались от полномочий членов королевской семьи Великобритании в марте 2020 года и переехали в Калифорнию.

Весной 2021 года пара дала большое интервью Опре Уинфри, в котором рассказала, что в королевской семье обсуждали, насколько темной будет кожа их с принцем Гарри ребенка. Меган также рассказала Опре, что когда она была беременна Арчи, ей сообщили, что ему не дадут титул принца и он не получит охрану.

Недавно стало известны другие подробности из автобиографической книга принца Гарри "Запасной". В одной из глав он рассказал о ссорах со своим братом. Однажды они поскандалили из-за Меган Маркл и даже подрались.

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