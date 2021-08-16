15 августа принцессе Анне исполнился 71 год.

Принц Чарльз трогательно поздравил свою младшую и единственную сестру, принцессу Анну с днем рождения.

На его официальном аккаунте в Instagram появилось их совместное архивное детское фото.

Накануне, 15 августа, принцесса Анна праздновала день рождения, ей исполнился 71 год.

"Поздравляем королевскую принцессу с днем рождения. На этой фотографии, сделанной в 1951 году, принц Уэльский держит за руку свою младшую сестру. Они сидят в колясках в саду Кларенс-хауса", – говорится в подписи к фото.

Читайте такжеМеган Маркл отмечает 40-летие: десять фактов о жизни скандальной герцогини СассекскойКак известно, принцесса Анна младше принца Чарльза на два года.

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Автор: Катерина Шварц