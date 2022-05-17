Певицы посетили Крым еще в 2015 году.

Украинская певица Алина Паш впервые призналась, что выступала в оккупированном Крыму на бэк-вокале у Ирины Билык. В 2015 году они выступали на свадьбе у друзей Билык.

При этом ранее Паш ни разу не упоминала о своей коллеге по сцене. А в этот раз она решила "раскрыть все карты", так как скандал вокруг ее выступления в РФ и Крыму не утихает.

Так, на днях Паш заявила о том, что в сети ее продолжают "травить" за ошибки прошлого.

"Я не выступала в РФ. Если вы имеете в виду мое выступление на бэк-вокале с Ириной Билык у ее друзей на свадьбе в Крыму, то не надо признавать Крым российским. Крым – это Украина", – высказалась Алина Паш.

Стоит отметить, что сама Ирина Билык пока никак не прокомментировала высказывание Алины Паш. Впрочем, ранее она и сама призналась, что таки была в оккупированном Крыму.

Напомним, ранее Алина Паш призналась, что перестала общаться с родственниками из России на фоне войны.

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