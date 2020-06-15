Звезда "Мажора" Павел Прилучный официально развелся с женой

Мириться Павел и его супруга не планировали. Агата не смогла простить некоторые выходки мужа.

Актеры Агата Муцениеце и Павел Прилучный официально развелись.

Как стало известно «СтарХиту», процесс закончился. «Да, все, официально сегодня развелись», - заявила помощница Агаты.

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Муцениеце и Прилучный не решали имущественные споры: Актриса будет жить в квартире, а ее теперь уже бывший муж — в их загородном доме. Длительного процесса по поводу алиментов и места жительства детей у них не было. Супруги прожили в браке около девяти лет и воспитывают двоих детей, сына Тимофея и дочь Мию. Дети могут проводить время и с отцом и с матерью. Недавно наследники Прилучного ездили вместе с ним в Санкт-Петербург, пока их мама была в Москве и лечилась от бронхита.

Мириться Павел и его супруга не планировали. Агата не смогла простить некоторые выходки мужа. «Мы год к этому шли. Постоянные проблемы были. Дело в том, что он патологический ревнивец. А я за правду и честность. Если ты хочешь сходить в стриптиз-клуб, сходи со мной. Расскажи про свои пороки, а я их приму», — рассказывала Агата в своем шоу «Честный развод».

Как сообщал УНИАН, ранее Муцениеце довела поклонников до слез посланием бывшему мужу Прилучному.

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