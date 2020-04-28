"Прости, что не уберегла": Муцениеце довела поклонников до слез посланием бывшему мужу Прилучному

Муцениеце же, чтобы пережить болезненный для нее развод, написала стихотворение, которое посвятила Прилучному.

Развод актеров Павла Прилучного и Агаты Муцениеце обрастает все новыми подробностями. СМИ то пишут, что Прилучный бил Муцениеце, то оправдывают Павла и говорят, что Агата не давала ему спокойно жить, постоянно снимая для своего блога.

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На этот раз Агата вместо того, чтобы кидаться с обвинениями на бывшего мужа, оставила ему трогательное послание в Instagram.

Муцениеце же, чтобы пережить болезненный для нее развод, написала стихотворение, которое посвятила Прилучному. Агата излила душу, доведя публику до слез.

"Письмо пишу тебе. Моему - мужу. Бывшему... Родному - но не моему. Честнейшее послание. Букв - признание...", - так начинается откровение, которым поделилась актриса. В комментариях многие женщины, пережившие расставание с любимым человеком, поддержали актрису.

"Ты - Паша. Я - Агата! Границ души. Друг друга. Мы - нонграта!", - пишет Муцениеце.

"До слез, ребят.... Ну почему все так", - прокомментировал стихотворение один из поклонников. Его комментарий собрал почти 3 тысячи лайков.

Как сообщал УНИАН, ранее Муцениеце впервые назвала причину развода со звездой "Мажора" Прилучным.