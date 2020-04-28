"Прости, что не уберегла": Муцениеце довела поклонников до слез посланием бывшему мужу Прилучному
Развод актеров Павла Прилучного и Агаты Муцениеце обрастает все новыми подробностями. СМИ то пишут, что Прилучный бил Муцениеце, то оправдывают Павла и говорят, что Агата не давала ему спокойно жить, постоянно снимая для своего блога.
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На этот раз Агата вместо того, чтобы кидаться с обвинениями на бывшего мужа, оставила ему трогательное послание в Instagram.
Муцениеце же, чтобы пережить болезненный для нее развод, написала стихотворение, которое посвятила Прилучному. Агата излила душу, доведя публику до слез.
"Письмо пишу тебе. Моему - мужу. Бывшему... Родному - но не моему. Честнейшее послание. Букв - признание...", - так начинается откровение, которым поделилась актриса. В комментариях многие женщины, пережившие расставание с любимым человеком, поддержали актрису.
Письмо пишу Тебе.. Моему - мужу Бывшему ... Родному - но Не моему .. Честнейшее послание Букв - признание.. Никогда - оно Прочитано Не будет! Не дойдёт, До адресата ... Почему? Да потому ... Ты - Паша Я - Агата! Границ души Друг друга Мы - нонграта! Хотя.. Если представить Что, умру Вот прям сейчас На век усну.. Я, Сразу напишу - И позвоню.. Я, буду плакать.. Никого, не осужу.. Я лишь признаюсь В том, что очевидно Хотя б себе, Тебе, не знаю? Мне, тебя не видно.. Ну, раз уж помираю То, не стыдно, Даже, если ошибаюсь. Лежу в гробу и улыбаюсь Я, Улыбаясь - каюсь.. Нам - признаюсь, Чесно! На духу Что, оступаюсь Ошибаюсь Маясь - каюсь.. Эту чепуху.. Не замечаю, честно!?! Я - не знаю!!! Как надо жить? Кому служить? Любить? Родить? Дитё - растить? Хорошей быть? Или не быть? С карьерой, что? Остановить? Я, провалила - все! Но все - не важно... Когда стоит - она Отважно Так близко, Рядышком с тобой.. Во тьме Холодная... С косой.. Быстрее... Чтоб, не опоздать Чтобы, успеть Тебе сказать Пока, я здесь Пока, могу Наперевес Всему - тому! Люблю.. Тебя люблю.. Всегда, везде Назло всему... Прости меня.. Я - подвела Прости меня ... Что не смогла Прости Что не уберегла.. Прости Что первой, не пришла прости.. И слёзы отпусти.. Не злись.. Не думай, не вини.. Теперь - живи.. И Полети.. Другую душу полюби Но помни Веру - береги И не молчи.. И если хочешь? Говори!!!! Ну все.. прощай .. Я вижу их.. Лучи любви.. Они Прилучные.. Мои....
"Ты - Паша. Я - Агата! Границ души. Друг друга. Мы - нонграта!", - пишет Муцениеце.
"До слез, ребят.... Ну почему все так", - прокомментировал стихотворение один из поклонников. Его комментарий собрал почти 3 тысячи лайков.
Как сообщал УНИАН, ранее Муцениеце впервые назвала причину развода со звездой "Мажора" Прилучным.