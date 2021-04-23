Беременная Эмили Ратаковски с мужем / фото instagram.com/emrata
Американская супермодель Эмили Ратаковски, которая 8 марта родила первенца, поделилась интимным снимком со времен своей беременности.
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На снимке Ратаковски голая по пояс прикрывает обнаженную грудь руками рядом с мужем.
«До Слая (так она называет малыша – УНИАН)», - подписала модель снимок.
Поклонники знаменитости оценили фото массой комплиментов с пожеланиями.
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