Артистка считает, что во время войны не может быть двойных стандартов.

Украинская певица Анастасия Приходько недовольна тем, что Вера Брежнева вернулась в Украину. Артистка считает, что нужно забрать флаг Украины у ее коллеги, а все потому, что последняя выступает за границей и на русском языке говорит, что она украинка.

Приходько уверена, что у Брежневой двойные стандарты, но бесконечно так продолжаться не может.

Так, знаменитость обнародовала кадры с концерта Брежневой, где та поет на русском языке свой хит "Любовь спасет мир", и написала:

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"Она выходит в других странах и говорит на русском, что она - украинка. Что за двойные стандарты, тупо задницей на двух стульях? Заберите у нее флаг Украины".

Отметим, еще в начале полномасштабного российского вторжения Вера Брежнева осудила войну. Она уехала из России в Польшу, где занималась волонтерством. Однако позже появилась информация, что артистка все никак не может расстаться со своим бизнесом в стране-агрессора.

Недавно стало известно, что Брежнева вернулась в Украину. Она показалась на столичном вокзале.

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